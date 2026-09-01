 Nuova avventura in Serie B per Nicholas Bonfanti. L'attaccante classe 2002, prodotto delle giovanili dell'Inter, lascia il Pisa in prestito per trasferirsi sempre in Toscana, ma stavolta alla corte della Carrarese. La formula è quella del prestito annuale con opzione di acquisto a titolo definitivo. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 22:30
Autore: Carlo Gamba
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