Wilfried Gnonto torna in Italia e lo fa per sposare il progetto della Fiorentina. L'attaccante scuola Inter aveva lasciato il belpaese sei anni fa, nel 2020, per tentare la sua prima avventura tra i professionisti, allo Zurigo. Club nel quale ha militato per due stagioni prima di raggiungere il Leeds United. Ora un nuovo capitolo della sua giovane carriera nella squadra di Fabio Grosso, che ha raggiunto nell'ultimo giorno di mercato con la formula del prestito con diritto d'opzione.