Il futuro di Mauro Icardi non avrà i colori della Lazio. Come riportato da Sky Sport, l'ex capitano dell'Inter avrebbe riflettuto a lungo in merito alla proposta inviatagli dalla società romana, salvo poi decidere di rifiutarla. L'offerta si sarebbe basata su un contratto di due anni con opzione di rinnovo per il terzo a 3 milioni di euro che sarebbero diventati quasi 4 milioni di euro con i bonus. A giocare un ruolo cruciale potrebbe essere anche la mancata partecipazione alle coppe europee dei capitolini. Dunque, almeno per il momento, il futuro del classe 1993 rimane tutto da definire.