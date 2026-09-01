Terminato il mercato, arriva il tempo dei pronostici. E, allora, dopo quanto si è visto nella sessione estiva, chi è la favorita alla vittoria dello scudetto? Secondo Stefan Jovetic, una squadra si issa sulle altre: "L'Inter è la più forte. La Roma può fare bene, poi metto il Como subito dietro perché ha un allenatore ottimo e una rosa con un bel mix tra giocatori giovani ed esperti. Lo scudetto sarebbe ottimo", le parole del montenegrino a Sky Sport.

A proposito delle italiane in Champions, JoJo ha aggiunto: "Possono fare bene, è da tanto che un'italiana non vince. Io sono affezionato al vostro Paese, tifo le squadre italiane".