Curtis Jones è un'operazione complessa, ma strategica, nei piani dell'Inter. Il centrocampista inglese è nel mirino dei nerazzurri ormai da diverso tempo, ma ora la trattativa, come riporta La Gazzetta dello Sport, vive una fase di stallo. Si attende, da casa Inter, il momento giusto per presentarsi con una nuova offerta al cospetto del Liverpool. Il posto libero lo ha lasciato Davide Frattesi e il giocatore inglese manda messaggi di continuo, spargendo like a destra e a manca.

"Contemporaneamente, però, il club di Oaktree vorrebbe far cassa con la cessione di Luis Henrique, anche perché da lì arriverebbero munizioni da usare nella trattativa nella contea del Merseyside - si legge sulla rosea -. Se davvero il brasiliano come Frattesi prendesse la via della Capitale, anche se su sponda opposta dell'ormai ex compagno, aumenterebbero di molto le possibilità di arrivare al nuovo leone inglese. In quel caso non sarebbe comunque per nulla scontato l'innesto di un altro esterno al posto di LH: ormai Diouf a destra convince, Dimarco resta un barone della sinistra, mentre Spence è stato pagato 30 milioni proprio perché può recitare su due spartiti. Senza dimenticare l'efficienza di Carlos Augusto, riconvertito nel ruolo di difensore di centro-sinistra, ma apprezzabile anche quando viene spostato qualche metro più avanti sulla stessa fascia".

Al massimo, secondo La Gazzetta, come laterale potrebbe arrivare in più un profilo low cost. Le alternative Diaby e Fofana, che a basso costo non sono, stanno oggi perdendo quota.