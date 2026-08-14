Niente Inter-Betis per Marcus Thuram. Oggi i giocatori vivranno una nuova giornata di allenamenti, alla vigilia della sfida contro il Betis in programma domani alle 19.15 a Bari, ultimo test prima dell'inizio del campionato. Non ci sarà ovviamente l'ultimo arrivato Spence, ma nemmeno l'attaccante francese, reduce da un fastidioso infortunio al polpaccio procurato durante il Mondiale.

L'attaccante non solo non dovrebbe scendere sul terreno di gioco del San Nicola, ma difficilmente verrà convocato. Inutile, nei pensieri di Chivu, rischiare il giocatore a pochi giorni dall'inizio del campionato.

Sezione: Focus / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 08:28
Autore: Antonio Di Chiara
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