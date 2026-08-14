Sostanziale bocca cucita per Mario Giuffredi, agente di Pio Esposito, dopo l'incontro avvenuto quest'oggi con la dirigenza dell'Inter in Viale della Liberazione. L'agente non ha voluto rilasciare dichiarazioni limitandosi ad augurare buon lavoro ai presenti. 

Sezione: Focus / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 19:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.