Lazio e Inter comunicano ufficialmente la cessione a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisto definitivo, dai nerazzuri ai biancocelesti di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999, che lascia l'Inter dopo tre stagioni. Un'operazione che sembrava definita già ieri ma per la quale i due club hanno dovuto rimettersi al lavoro dopo lo stop imposto in mattinata dalla Lega Serie A. La formula è quella del prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto per altri 10 milioni, più il 50% dell'eventuale futura rivendita. Per il giocatore contratto annuale con altre quattro stagioni in caso di riscatto.