Vittoria in scioltezza per il Monza di Ivan Juric che accede al secondo turno di Coppa Italia grazie all'agevole successo per 3-0 sull'Avellino e affronterà la vincente della gara tra Torino e Carrarese. La formazione brianzola è trascinata in campo da Patrick Cutrone, che non segna ma mette lo zampino in tutte e tre le marcature biancorosse; a scatenarsi è Gustavo Varela che nel primo tempo firma la doppietta che indirizza l'incontro, prima che sia Omari Forson a suggellare il risultato ad inizio ripresa. Ottimo viatico per il Monza per il debutto in campionato di sabato prossimo contro l'Inter a San Siro.