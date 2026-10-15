Allenamento mattutino per il Bologna, a due giorni dalla sfida casalinga contro l'Inter, in programma sabato alle 18 allo stadio Dall'Ara. La squadra di Raffaele Palladino deve fare i conti con l'assenza di Riccardo Orsolini, fermato da un infortunio rimediato nell'ultima gara contro il Lecce. L'attaccante, autore proprio contro il Lecce del suo primo gol stagionale, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Lo stop previsto è di circa tre settimane, costringendo quindi Palladino a rinunciare a uno dei suoi principali riferimenti offensivi. Resta indisponibile anche Holm, ancora alle prese con il lungo percorso di recupero.

Theate e Mbangula tornano in gruppo

Buone notizie, invece, per Theate e Mbangula. I due giocatori sono tornati regolarmente ad allenarsi con il gruppo dopo aver saltato la trasferta di Lecce a causa di alcune contusioni, ormai risolte. In vista dell'Inter, Palladino sembra orientato a schierare Bernardeschi e Cambiaghi alle spalle di Piccoli, favorito per partire dal primo minuto come riferimento offensivo. In difesa, Theate dovrebbe ritrovare una maglia da titolare al fianco di Casale e Darmian. Resta invece da sciogliere il dubbio tra i pali, con Pessina e Skorupski in corsa per una maglia dal primo minuto.