Il Bologna di Domenico Tedesco aveva iniziato il campionato in modo molto negativo. I numeri inquadravano tre sconfitte e due pareggi nelle prime cinque giornate. Adesso con Raffaele Palladino il reparto statistico può cambiare: la vittoria di Lecce ha aperto il nuovo capitolo dopo la conclusione della sosta. Ma la quattordicesima posizione dei felsinei deve fungere da monito per i prossimi appuntamenti. 5 gol fatti e 7 subiti sono un bilancio da migliorare e il Bologna contro l'Inter vuole provare a dare continuità per risalire la china.