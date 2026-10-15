Domani, alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter, in programma allo stadio Dall'Ara, il Bologna sosterrà la seduta di rifinitura di mattina, a partire dalle 11. Dopodiché, nel pomeriggio, andrà in scena il consueto appuntamento presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli: Raffaele Palladino sarà a disposizione dei giornalisti per la conferenza che avrà inizio alle 15:30. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 17:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.