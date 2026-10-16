Lo stop di Lautaro Martinez per l'infortunio patito durante la gara contro il Club Brugge potrebbe durare anche oltre la sosta dovuta alle nazionali, prevista a novembre. Secondo Tuttosport, l'argentino si è fermato per un problema accusato nel finale della sfida contro i belgi e il problema è piuttosto serio. "L’appuntamento per il suo rientro in campo è fissato dopo la sosta di campionato, ma non ci sarebbe da sorprendersi se Lautaro dovesse saltare almeno un’altra partita anche una volta riattaccata la spina dopo l’ultima pausa dell’anno dedicata alle Nazionali - si legge -. È comunque prematuro fare ragionamenti in tal senso, visto che bisognerà capire come reagirà il muscolo alle terapie. Quel che è certo - come da prassi per lo staff medico nerazzurro (politica pienamente condivisa da Chivu) - è che non verranno presi rischi, ancor più alla luce dell’importanza del giocatore".

"Questo - prosegue l'articolo - evidenzia come l’argentino, a 29 anni, vada gestito (e il pensiero qui corre alla mezzora giocata con il Parma a gara ampiamente decisa) e rende nuovamente di attualità il tormentone legato alla quinta punta. Con il capitano - e pure Marcus Thuram - che corrono verso i trenta, forse andranno fatte diverse valutazioni rispetto al passato sull’opportunità di aumentare il numero degli attaccanti in rosa".