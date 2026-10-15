Prosegue la preparazione del Bologna in vista del match contro l'Inter valido per la settima giornata di Serie A, in programma sabato sera, allo stadio 'Dall'Ara', con fischio d'inizio alle ore 18. Nel giorno di antivigilia, Raffaele Palladino ha guidato una seduta tattica, al 'centro tecnico Niccolò Galli', con il gruppo praticamente al completo. Assente il solo Riccardo Orsolini, oggi alle prese con le terapie dopo aver accusato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra che lo terrà ai box per le prossime tre settimane. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 14:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.