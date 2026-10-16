Senza Lautaro Martinez, fermo almeno fino alla sosta di novembre dedicata alle nazionali, toccherà a Pio Esposito, Thuram e Bonny prendersi carico dell'attacco dell'Inter. A Bologna, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbero giocare i primi due. Per l'azzurro, quello in Emilia è uno stadio dai dolci ricordi, anche recenti.
Esposito è infatti "uno che sa cosa significa esultare al Dall'Ara, perché questo è il primo nuovo ostacolo all'orizzonte. Pio lo sa dalla scorsa stagione, a segno nel 3- 3 dell'ultima giornata, a Double archiviato. Poi si è rinfrescato la memoria undici giorni fa con la Nazionale nel 3-1 contro la Turchia in Nations League. In azzurro era subentrante, in nerazzurro titolare. Quel giorno aveva al suo fianco Lautaro, stavolta molto probabilmente si ritroverà accanto Marcus Thuram, come già accaduto nelle partite contro Udinese e Parma. Entrambe vinte".
In generale, specifica la rosea, "i dati stagionali non "puniscono"i compagni di Lautaro ai quali ora viene chiesto di reagire senza il loro leader, tale tanto in spogliatoio quanto sotto la porta. E detto della resistenza di Pio, qualità che gli consentirà magari di fare una doppietta di titolarità tra campionato e Champions, che per l'Inter ritornerà mercoledì prossimo, Thuram invece in questa fase senza il suo Lauti porterà avanti anche la sua personalissima "missione francese". Nessuna rivoluzione, solo voglia di arrivare a ridosso della prossima sosta e ricevere la chiamata di Zidane, rivivere Clairefontaine e tornare a difendere la sua Francia".
Autore: Antonio Di Chiara
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