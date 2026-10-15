L'Inter, dopo aver conquistato sedici punti in quest'inizio di campionato, ha messo nel mirino un altro successo. Come evidenzia OptaPaolo, i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 19 punti dopo le prime sette partite per la quarta volta nell'era dei tre punti. L'ultima volta fu nella stagione 1997-1998 con Luigi Simoni: anche in quel caso i punti furono 19 dopo sette turni di campionato.

Sezione: Stats / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 22:21
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione