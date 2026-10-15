Ritorno in grande stile a San Siro per Yann Sommer. Il portiere del Club Brugge esulta sui social dopo il successo ottenuto in casa dell’Inter, sua ex squadra; “Che spettacolare notte di Champions League a San Siro. Felice di essere tornato e davvero grato per il caldo bentornato. Grazie, interisti”, le parole dello svizzero.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 22:39
Autore: Ludovica Ferrante
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