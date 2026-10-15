Il Bologna attende l'Inter, reduce dal pesante k.o. in Champions League contro il Club Brugge, allo stadio Dall'Ara sabato prossimo alle 18, in una partita che soprattutto negli ultimi anni non è mai stata banale. E per l'occasione la squadra di casa abbandonerà i classici colori rossoblu per presentarsi sul rettangolo di gioco con la terza maglia, quella color oro fresca di lancio, che di conseguenza obbligherà gli ospiti a rinunciare a quella classica da trasferta per ovvie motivazioni cromatiche.
La presentazione della terza divisa è di stamattina, attraverso il sito ufficiale del Bologna:
Macron e Bologna FC 1909 presentano il nuovo third kit per la stagione 2026/27. Il colore oro è protagonista di una divisa che richiama la storia e l’identità rossoblù attraverso elementi grafici che celebrano i 100 anni dello Stadio Renato Dall’Ara. Nello specifico il design della maglia, si caratterizza oltre che per la tonalità oro, anche per girocollo e bordi delle maniche blu, rifiniti da una sottile linea rossa. La stessa combinazione cromatica caratterizza gli inserti presenti sui fianchi, definendo un equilibrio visivo essenziale e riconoscibile. Sul fronte e sulle maniche, una grafica in rilievo tono su tono riproduce alcuni simboli del Club: un dettaglio dello stemma sociale, il motto WE ARE ONE e la sagoma della Torre di Maratona, elemento distintivo dello stadio e già protagonista delle altre divise della stagione 2026/27.
Il richiamo allo Stadio Renato Dall’Ara si ritrova anche sui bordi delle maniche, dove, come per i kit home e away, un motivo tono su tono riproduce gli archi del porticato di via De Coubertin, ai piedi della Torre di Maratona. Infine, la silhouette della torre di Maratona è presente sul retrocollo.
Sul petto, a destra è presente in blu il Macron Hero, mentre a sinistra compare il dettaglio dello stemma del Bologna FC 1909, con l’acronimo BFC e l’anno di fondazione. All’interno del colletto un’etichetta personalizzata riporta il motto WE ARE ONE, il Macron Hero e la scritta Designed in Bologna.
La divisa è completata da pantaloncini oro, con cordoncino blu e terminali rossi, e calzettoni oro, con bordo superiore blu rifinito da una sottile linea rossa. Sul davanti dei calzettoni, la scritta BOLOGNA e il Macron Hero sono entrambi blu.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 15:45 Brocchi: "Inter, la rosa ampia può fare la differenza alla lunga"
- 15:32 Leysen infortunato, il Sassuolo valuta la candidatura di Acerbi
- 15:17 Di Canio: "L'Inter non è più competitiva in Europa. Ed è la migliore italiana per distacco"
- 15:04 videoINTER ko? Anche gli "AMICI" fanno la scarpetta. E allora FACCHETTI ci ricorda una cosa
- 14:52 Trevisani: "Calcio italiano imbarazzante in Europa, Inzaghi ha fatto un miracolo con l'Inter"
- 14:37 Inter Club Siena, 2.600 euro per il reparto di Pediatria
- 14:23 Real Madrid di casa in Italia: decima vittoria consecutiva!
- 14:10 Qui Bologna - Seduta tattica a due giorni dalla sfida con l'Inter
- 13:58 Bergomi: "Champions stressante, l'assenza di Lautaro peserà. Ma l'Inter deve stare calma"
- 13:44 Facchetti bacchetta i tifosi critici: "Il fuoco amico non è normale"
- 13:31 SI FERMA LAUTARO: il TORO salta il DERBY e altre SEI PARTITE... ma "LA QUINTA PUNTA NON SERVE"
- 13:17 Il dott. Vitali: "Infortunio Lautaro, le possibili cause. Ora riposo di almeno 3 settimane"
- 13:02 Inter e Porto monitorano Nagida, giovane talento del Rennes
- 12:49 Il Bodo/Glimt non fa sconti in casa: anche il BVB resta a secco. Numeri impressionanti
- 12:35 Bologna, contro l'Inter la novità cromatica: maglia color oro
- 12:21 Sky - Guaio Lautaro: ecco quante partite può saltare il Toro
- 12:11 CdS - Palladino recupera tutta la difesa: tanti ballottaggi verso l'Inter
- 12:05 Si ferma Lautaro: risentimento muscolare ai flessori della coscia
- 12:00 Il QATAR punta l'INTER? L'INDISCREZIONE: "Contatti AVVIATI con OAKTREE". COSA sta ACCADENDO
- 11:55 La Repubblica - Inter e Napoli, complesso Champions: tanti punti in comune
- 11:42 Problema portieri anche a Bologna. Viviano: "Giusto dare fiducia a Pessina"
- 11:28 Marco Simone: "Inter favorita per lo Scudetto. Poi sei inseguitrici nel gruppone"
- 11:15 Corriere di Bologna - Palladino, tentazione Darmian: sabato chance per il grande ex?
- 11:02 TS - Inter, Chivu voleva Lookman fin dal principio: aveva già capito che...
- 10:48 Corsera - Mal d'Europa o errori del portiere? Inter, è tempo delle domande
- 10:34 Inter, retroscena Vicario: c'è una ragione se Chivu ha puntato su Martinez
- 10:20 Il Qatar mette l'Inter nel mirino: la famiglia Al Thani pronta a farsi avanti
- 10:06 Pastorello: "Bonny punto fermo per l'Inter. De Vrij è rinato in Grecia"
- 09:52 Champions League da incubo, le italiane fissano un record (negativo) nella competizione
- 09:38 CdS - Inter, che differenza tra Serie A e Champions. Ma i numeri dicono che...
- 09:24 CdS - Pepo Martinez, tre errori macroscopici. Chivu davanti a una scelta
- 09:10 CdS - In tre sia col Parma che col Bruges: Chivu pensa ai cambi per Bologna
- 08:56 TS - Diktat Oaktree: in Champions almeno agli ottavi. Il rischio è dover cedere un big
- 08:42 Bergomi: "Inter, giù le aspettative in Champions. Manca un marcatore. E su Pepo..."
- 08:28 GdS - Inter, quattro singoli in difficoltà: Martinez, Akanji, Barella, Zielinski
- 08:14 GdS - Bologna-Inter, tre nomi nuovi per Chivu. Bonny da titolare?
- 08:00 GdS - Inter in Champions, numeri horror: che differenza con l'Italia. Ma Chivu non cambierà
- 02:30 Serie A, disastro Champions: 4 squadre ko nello stesso turno per la prima volta nella storia
- 01:30 A. Paganin: "Inter superficiale, in Champions bisogna cambiare marcia"
- 00:30 Real, Mourinho: "Abbiamo battuto Inter e Roma, le squadre più forti d'Italia"
- 00:00 La scommessa pericolosa di Chivu
- 23:46 Gasperini risponde a Mou: "Noi 'morti' sul 3-1? Li abbiamo surclassati in tutto"
- 23:30 Real, Mourinho: "Il gesto a fine partita? Non significa nulla. Ho estremo rispetto per la Roma"
- 23:15 Bologna, numeri deludenti. Ma con Palladino può cambiare tanto
- 23:00 Champions, italiane a zero: Mourinho beffa la Roma 4-3. Il PSG trionfa in casa del City
- 22:51 Mussa: "Inter in Champions è in stato involutivo. Akanji? Serve un marcatore"
- 22:37 Tresoldi, tripletta all'Inter... senza lo stemma del Brugge sulla maglia: il retroscena
- 22:23 La Serie A Women scende in campo per la lotta al tumore al seno
- 22:09 UFFICIALE - Venezia, Nicola nuovo allenatore: "Visione a lungo termine"
- 21:54 Giugliano, l'amarezza di Caldore: "Contro l'Inter U23 ci siamo sgretolati"
- 21:40 Per la prima volta una squadra belga segna 4 gol a un'avversaria italiana
- 21:26 Roma, tributo dell'Olimpico per Mourinho. Che manda un bacio alla Sud
- 21:12 Carnesecchi chiede ai giornalisti: "Secondo voi quante volte l'Inter tende a giocare nella propria metà campo?"
- 20:58 Benitez: "Aspetto un progetto. Ora lavoro per l'UEFA, ieri ho visto Inter-Brugge"
- 20:44 UCL - Il Como perde a Rotterdam contro il Feyenoord. Successo tennistico del Liverpool
- 20:30 Lautaro indica la strada: "Testa bassa e lavorare l'unico modo di migliorare"
- 20:16 videoTsawa a FcIN: "Sapevamo come battere l'Inter. Abbiamo vinto con coraggio"
- 20:01 Voce al tifoso - Pareri sulla sconfitta in Champions League
- 19:47 Inter e Napoli ko, Spalletti non fa drammi: "Troveranno le contromisure per qualificarsi"
- 19:32 Zinetti: "Bologna, tra Skorupski e Pessina con l'Inter giochi il più sereno"
- 19:17 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 19:03 Brugge, Leko: "Con l'Inter gara da 50 e 50, il nostro coraggio è stato decisivo"
- 18:48 Chivu: "Siamo ambiziosi, dobbiamo lavorare sodo e migliorare"
- 18:34 San Siro, spunta un nuovo scontro politico sui fondi per il quartiere
- 18:20 Nations League, Italia-Francia a Milano: i costi dei biglietti
- 18:05 Perrone vicino al rinnovo col Como. In estate respinte Inter e Juve
- 17:52 Inter U23, classifica interessante: il punto in attesa delle prossime gare
- 17:39 Adelio Moro: "Ecco come scoprii Adriano. E perché lo segnalai a Facchetti"
- 17:24 Presentata la collezione Calciatori 2026-27. Simonelli: "L'album è cultura"
- 17:10 CHIVU ha CANCELLATO l'INTER di INZAGHI? Dalla "TATTICA" alla poca MERITOCRAZIA: le COLPE di CRISTIAN