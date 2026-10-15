Dove nasce il mal d'Europa dell'Inter? È la domanda che accompagna i nerazzurri dopo le sconfitte contro Real Madrid e Bruges, due partite che hanno lasciato la squadra di Cristian Chivu a zero punti nelle prime due giornate di Champions League. Analizzando dati, statistiche e prestazioni, le possibili spiegazioni portano a tre componenti: cuore, testa e gambe. E proprio quest'ultima sembra essere quella meno coinvolta.

Inter, i dati escludono un problema fisico

Come scrive La Gazzetta dello Sport rendimento atletico dell'Inter nelle prime due sfide europee racconta infatti una storia diversa rispetto alle sensazioni emerse soprattutto contro il Bruges. A San Siro i nerazzurri hanno percorso circa cinque chilometri in meno degli avversari, mentre al Bernabeu erano stati capaci di correre addirittura nove chilometri in più rispetto al Real Madrid. Numeri che rendono difficile parlare di una squadra fisicamente impreparata. Il problema, dunque, non sembra essere la quantità di corsa, ma il modo in cui questa viene utilizzata. Una squadra può correre molto senza necessariamente farlo con ordine, equilibrio ed efficacia.

Il vero problema è nella testa, errori e frenesia condizionano l'Inter

La questione sembra quindi spostarsi soprattutto sulla gestione mentale delle partite. In campionato l'Inter ha dimostrato più volte di riuscire a reagire agli episodi negativi e a trasformare le difficoltà in energia positiva. In Champions, invece, gli errori sembrano avere un peso maggiore. Contro il Bruges, dopo il gol del 2-1, la squadra ha perso distanze ed equilibrio, lasciandosi trascinare dalla frustrazione e dalla necessità di reagire immediatamente. Lo stesso Chivu ha ammesso che "la frustrazione ha stravolto il piano gara", sottolineando la necessità di lavorare sulla testa. È proprio questo il punto: l'Inter corre, ma in determinati momenti corre male. La ricerca del recupero immediato porta a forzare le giocate, aumentare la frenesia e concedere spazi che in Europa possono diventare letali.

Le scorie del passato pesano ancora?

Resta poi da capire quanto possa incidere il peso psicologico delle ultime esperienze europee. Le finali di Champions perse nel 2023 e nel 2025, soprattutto quella di Monaco, e la successiva eliminazione nei playoff della scorsa stagione sono ferite che potrebbero non essere ancora completamente rimarginate. La Gazzetta sottolinea proprio la possibilità che il gruppo storico dell'Inter senta una sorta di ansia da prestazione in Champions, con la tensione che finisce per aumentare gli errori individuali e la frenesia nelle scelte. Non è però soltanto una questione psicologica. Il problema riguarda anche l'equilibrio tattico: il calcio aggressivo e verticale voluto da Chivu espone inevitabilmente la squadra, soprattutto quando pressing e marcature preventive non vengono eseguiti con la necessaria precisione.

Chivu cerca la soluzione

L'allenatore nerazzurro è quindi il primo a interrogarsi sulle difficoltà europee della sua squadra. L'idea di base non sembra destinata a cambiare: Chivu vuole continuare a proporre un'Inter aggressiva, capace di pressare alto e attaccare con coraggio. Ma servono maggiore lucidità, distanze corrette e soprattutto una gestione diversa dei momenti negativi. Il dato più significativo è forse proprio questo: l'Inter non sembra avere un problema di gambe. Corre, e in alcune partite corre persino più degli avversari. Il nodo è capire come trasformare quella corsa in controllo della partita. Dopo due sconfitte consecutive, la Champions ha quindi presentato a Chivu un enigma soprattutto mentale. Per tornare a essere dominante anche in Europa, l'Inter dovrà imparare a non farsi travolgere dagli episodi, mantenere l'equilibrio e gestire la pressione con la stessa sicurezza mostrata in campionato.