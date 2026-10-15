La trasferta dell'Olimpico di Roma ha regalato all'Inter, prima della sosta, un pareggio tutto sommato importante in chiave classifica. Come scrive OptaPaolo, l'Inter ha alternato un pari e una vittoria in tutte le ultime sette trasferte di campionato. I nerazzurri non registrano due pareggi consecutivi fuori casa in A dal periodo tra maggio e settembre 2024 (in quel caso furono tre).