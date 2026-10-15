La trasferta dell'Olimpico di Roma ha regalato all'Inter, prima della sosta, un pareggio tutto sommato importante in chiave classifica. Come scrive OptaPaolo, l'Inter ha alternato un pari e una vittoria in tutte le ultime sette trasferte di campionato. I nerazzurri non registrano due pareggi consecutivi fuori casa in A dal periodo tra maggio e settembre 2024 (in quel caso furono tre).

Sezione: Stats / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 22:35 / Fonte: Opta - Eurosport
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione