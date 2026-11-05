Nessuna contestazione nei confronti della squadra, ma questa volta l’esodo granata non ci sarà. La Curva Sud Siberiano è infatti intenzionata a disertare la trasferta di sabato a Sesto San Giovanni, dove la Salernitana affronterà l’Inter Under 23. Alla base della decisione c’è la contrarietà al progetto delle seconde squadre. Non è escluso che vengano organizzate nuove iniziative in città: il CCSC sarebbe già al lavoro per individuare un luogo fisico nel quale consentire ai tifosi di seguire insieme la partita.

Il precedente

Già nella scorsa stagione si era registrata una protesta sul tema delle seconde squadre, in occasione di Salernitana-Atalanta Under 23. All’interno della Curva Sud Siberiano erano emerse posizioni differenti: il Direttivo Salerno aveva scelto di rimanere fuori dall’Arechi, mentre il Direttivo Ultras, pur confermando la propria linea di ferma opposizione alle cosiddette squadre B, aveva poi deciso di essere presente sia alla gara casalinga sia alla successiva trasferta dello scorso gennaio. Anche l’Inter Under 23 rientra in un progetto di sviluppo e crescita che continua a incontrare la netta opposizione del tifo organizzato.