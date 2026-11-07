Melgrati 7 - Dopo un primo tempo tendenzialmente in gestione, fa valere la forza delle oltre 100 presenze in carriera e sbatte la porta in faccia ai campani con una serie di interventi che gridano a gran voce "tre punti". Il portiere brianzolo c'è e si fa sentire.

Bovio 6.5 - Nel primo tempo sembra accusare tremendamente la mancanza di ritmo per le tante partite da inutilizzato e lascia aperti tanti buchi. Sale però in cattedra quando mette a referto l'assist per Charlys con un grande inserimento in area. Da lì in poi, copre con qualità.

Prestia 6.5 - Il più esperto di tutti non trema dinnanzi alla forza dei granata e chiude gli spazi.

Jakirovic 6 - Dalle sue parti i campani attaccano di meno e lui si limita a gestire e a provare qualche sventagliata in avanti.

Amerighi 6.5 - Mette in mostra buone trame di gioco sulla fascia di competenza e dimostra di stare entrando sempre più in ritmo partita. Nel secondo tempo arriva sfinito davanti al portiere ospite e non riesce a superarlo dopo essersi fatto tutto il campo (Aidoo 6 - Contribuisce a tenere il risultato).

Kaczmarski 7 - Altra prestazione di spessore del polacco che non lascia nulla al caso e fa della densità in mezzo al campo il suo punto di forza: puntuale, preciso e reattivo. Tanti palloni recuperati e tanta sostanza.

Fiordilino 5.5 - Alterna la sua solita esperienza a strafalcioni che nessuno si aspetterebbe da lui. Detta sì i tempi di gioco e fa tante cose utili, ma nel convulso finale rischia di sabotare i piani della truppa con un retropassaggio killer e con alcuni disimpegni incredibilemente sbagliati. In più, entra letteralmente "con mano" nell'azione che strappa via il primo gol di Charlys.

Marello 6 - Prestazione tendenzialmente in ombra per il terzino friulano che, tuttavia, facendo due conti non sfigura e anzi si segnala per una buona tenuta difensiva. Dimostra però di avere il mancino caldo quando impatta sul palo su punizione (Tosto S.V.).

Mosconi 7.5 - Un vero e proprio incubo per la retroguardia campana: cambi passo, dribbling, fantasia e rapidità di pensiero. Alcune giocate sono estro e classe pura che rendono impossibile qualsiasi reazione da parte degli ospiti. C'è una squadra con e senza Mosconi, un giocatore semplicemente fuori categoria (Fumagalli S.V.).

Charlys 7 - Il brasiliano conferma le buone sensazioni avute nelle scorse giornate e si rivela una vera e propria arma a disposizione di Vecchi. Dà sostanza in mezzo al campo e trova ben due reti, di cui una annullata per un presunto fallo di mano di Fiordilino nel corso dell'azione (Mancuso 5.5 - Spreca clamorosamente il colpo del KO).

Zuberek 6 - Va un po' in difficoltà quando chiuso nella morsa della retroguardia salernitana ma risulta comunque prezioso quando fa salire più volte la squadra, soprattutto nel sofferto finale.