Dopo il pari all'esordio conquistato contro il Savoia, Vito Di Bari, neo tecnico della Salernitana, ha cominciato a proiettarsi solo in queste ore alla prossima sfida in calendario che dopodomani opporrà la sua squadra all'Inter Under 23: "Solo oggi abbiamo iniziato a preparare la partita - le sue parole in conferenza stampa riportate da Ottopagine.it -. L'Inter è una squadra giovane, ma hanno anche quattro elementi over che danno esperienza in più. Hanno gamba e velocità. Ora però dobbiamo capire che siamo la Salernitana, elemento che sta venendo meno. Serve una scintilla, per far scattare tutti, compreso il sottoscritto. Dobbiamo lavorare in maniera serena. Ringrazio comunque i calciatori perché hanno dimostrato grande disponibilità. Dobbiamo alzare l’indice di dinamicità, che è un dato importante. Ovviamente le caratteristiche dei calciatori non sono tutte uguali. Il dato in Serie C in media è di 20.8, noi abbiamo raggiunto il 18 nella scorsa partita. Dobbiamo alzare il livello, provare ad andare in avanti e sfruttare gli spazi. Non giudico la condizione, ma non siamo al top della forma per quello che io vorrei proporre. E’ normale che se avessimo vinto col Savoia avremmo lavorato in maniera più serena, le gambe non vanno da sole, l’aspetto mentale è fondamentale. Ma ho trovato grande disponibilità".