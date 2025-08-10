Due richieste per partita. Si tratta della possibilità, in Serie C, a partire dalla prossima stagione, di chiamare il Football Video Support. L'introduzione, ricorda Calcio e Finanza, riguarda questi casi:

1) Gol/no gol

2) Rigore/no rigore

3) Cartellini rossi diretti (non espulsioni causate da secondi gialli)

4) Identità erronea (quando l’arbitro ammonisce o espelle il giocatore sbagliato della squadra in fallo).

Ogni giocatore ha il diritto di chiedere al proprio allenatore di fare una richiesta di revisione e la Serie C ha svelato quelli che sono i cartellini per la revisione. Questa novità riguarda ovviamente anche l'Inter U23, ormai prossima all'esordio in terza serie, in programma lunedì 25 agosto al Piola di Novara.