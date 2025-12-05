Domenica alle 12.30 l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi è attesa dai vicentini dell'Arzignano Valchiampo per la 17esima giornata di Serie C. Partita che sarà diretta dal napoletano Domenico Mirabella, che sarà assistito da Antonio Aletta di Avellino e Simone Mino di La Spezia con Francesco Zago di Conegliano. L'addetto al Football Video Support sarà Leo Posteraro di Verona.