Gabriele Re Cecconi, difensore dell'Inter U23, si racconta al Matchday Programme di quest'oggi. "I miei punti di forza sono la fisicità, l’attenzione, la grinta e l’abilità nell’impostazione. Rispetto agli inizi mi sento cresciuto nella capacità di stare in partita 90 minuti, nei duelli e nella capacità di partecipare alla fase di costruzione del gioco".

"⁠Il posto del cuore della mia infanzia è l’oratorio di Vanzago, il paese in cui sono cresciuto, ci andavo ogni giorno per giocare a calcio con i miei amici. Ho coltivato il sogno di diventare calciatore grazie alla passione per il calcio che mi ha trasmesso mio padre. Per prepararmi a una sfida cerco di mettermi nelle migliori condizioni fisiche e mentali per dare il meglio. Prima di scendere in campo mi preparo fisicamente e mi concentro su quello che può accadere in partita".