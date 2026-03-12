Un pareggio che lascia tutto sospeso in vista della gara di ritorno: l'1-1 tra Roma e Inter rimanda ogni verdetto sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia al secondo atto della semifinale, in programma il 28 o 29 marzo a Milano.

Allo stadio Tre Fontane l'Inter gioca una prova di grande carattere, recuperando nel finale il gol di svantaggio subito all'inizio della ripresa. Al termine del match sono arrivate anche le parole della nerazzurra Benedetta Glionna: "Abbiamo messo in campo una bella prova di carattere e abbiamo tentato di creare e giocare bene: a volte si può fare e altre volte meno. Possiamo fare meglio, è comunque tutto aperto: vedremo come andrà il ritorno. Le partite vanno sempre a momenti e la Roma è un'ottima squadra: sa giocare bene, cerca di fraseggiare ed è normale che in alcune fasi riesca a fare meglio di noi, così come oggi è successo anche il contrario in altri momenti. Non ci manca niente a livello di affiatamento, siamo un bel gruppo e tutte abbiamo ben presente gli obiettivi della squadra: cercheremo di fare risultato al ritorno facendo del nostro meglio, è ancora tutto aperto ”