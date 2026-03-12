Emilie Haavi, rientrata oggi dopo l'infortunio che l'ha tenuta fuori per diverse settimane, ha parlato ai canali ufficiali della Roma dopo il pari per 1-1 contro l'Inter Women nell'andata delle semifinali di Coppa Italia.

Un risultato che non rende giustizia per quello che si è visto in campo oggi perché la Roma possiamo dire che ha dominato.

"Assolutamente sì, sono un po' delusa dal risultato ma penso che la prestazione comunque sia stata buona oggi. Abbiamo sbagliato un po' di occasioni e loro hanno avuto un rigore, il calcio è così".

Oggi però c'è qualcosa da festeggiare perché finalmente sei tornata in campo. Quali sono state le sensazioni in questo rientro?

"Sono contenta, un po' sollevata, finalmente era arrivato il momento. Non mi sento ancora al 100%, ma piano piano mi sto riprendendo e oggi era un traguardo importante per me. Sono tanto contenta di stare qui in campo e non lì in tribuna".

Ora bisogna archiviare velocemente questa partita perché c'è un'altra sfida importante, sempre qui al Tre Fontane contro la Fiorentina.

"Sì, arriva subito una partita e quando il risultato è così è anche una cosa buona, puoi subito pensare ad altro. Sappiamo tutti come è andata la partita lì, quindi penso che siamo pronte per affrontare loro e adesso testa a domenica".