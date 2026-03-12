La Fiorentina supera 2-1 il Raków Częstochowa nella gara di andata degli ottavi di Europa Conference League. Al Franchi succede tutto nella ripresa: i polacchi passano in vantaggio con Brunes, ma i viola reagiscono subito con Ndour e completano la rimonta nel finale grazie al rigore trasformato da Gudmundsson.

La partita si apre con una buona occasione per gli ospiti: dopo meno di tre minuti Ivi Lopez entra in area e prova a sorprendere Christensen sul primo palo, ma il portiere viola risponde con un intervento decisivo. Con il passare dei minuti la Fiorentina prende il controllo del gioco e costruisce diverse opportunità. La più pericolosa arriva al 28’, quando Parisi mette un cross preciso per Fazzini che, da pochi passi, calcia però alto sopra la traversa. Al 39’ lo stesso Fazzini ci riprova con un destro insidioso, deviato provvidenzialmente dalla difesa del Rakow.

La gara cambia nella ripresa. Al 60’ un rilancio lungo della difesa polacca sorprende la retroguardia viola: Makuch fa da sponda e Brunes, davanti a Christensen, non sbaglia portando avanti il Rakow. La risposta della Fiorentina è immediata: dopo meno di due minuti Ndour raccoglie un pallone al limite e lascia partire una splendida conclusione di controbalzo sotto l’incrocio che vale l’1-1.

I viola continuano a spingere e sfiorano il vantaggio con Piccoli, che colpisce la parte alta della traversa. Il sorpasso arriva però nei minuti di recupero: cross di Dodo, tocco di mano di Ameyaw e calcio di rigore. Dal dischetto Gudmundsson resta freddo e firma il 2-1 che regala alla Fiorentina un prezioso vantaggio in vista del ritorno.