Il Mantova è pronto a virare su nuovi obiettivi di mercato per rinforzare la difesa, visto che la telenovela per Fellipe Jack si sta trascinando troppo per le lunghe. Tra i profili al vaglio del dt Christian Botturi, secondo quanto risulta alla Gazzetta di Mantova, c'è anche Christos Alexiou, centrale greco classe 2005 attualmente nella rosa dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. L'altro giocatore finito sotto la lente di ingrandimento è l'irlandese Sean Mullen.