Buona prova a Zanica per l'Inter U23 di Stefano Vecchi, che in amichevole ha battuto 1-2 i padroni di casa dell'AlbinoLeffe. A decidere la gara i gol di Mirko Franchi, al 48', e Richi Agbonifo, al 55'. Non è bastato ai seriani il gol di De Paoli su rigore a sei minuti dal novantesimo.

I gol e i prossimi impegni nerazzurri

A sbloccare la partita è stato come detto Mirko Franchi, l'anno scorso in Under-18. Entrato dalla panchina, Franchi ha incrociato con il destro dal limite dell'area, battendo l'estremo difensore celeste tre minuti dopo il suo ingresso in campo all'intervallo. Appena sette minuti più tardi il gol di Agbonifo, che da lontano ha battuto nuovamente la retroguardia di Zaffaroni. Bovo ha trattenuto Sali in area all'83', con il conseguente rigore trasformato da De Paoli per l'1-2 finale.

Solo due amichevoli per l'Inter U23 prima dell'esordio ufficiale, previsto per il 14 agosto contro il Vado in Coppa Italia Serie C. La squadra di Vecchi affronterà il Lecco mercoledì 5 agosto alle ore 18:00, prima di scendere in campo contro la Pergolettese domenica 9 agosto alle 18.

Il tabellino di AlbinoLeffe-Inter U23

Marcatori: 48' Franchi (I), 55' Agbonifo (I), 84' Rig. De Paoli (A)

AlbinoLeffe: 1 Michielin, 2 Colombi, 3 Botti, 4 Potop, 5 Boloca, 6 Bertin, 7 Mandelli, 8 Lombardi, 9 Sassi, 10 Desogus, 11 Stanzani.

A disposizione: 12 Baldi, 22 Generali, 13 Agostinelli, 14 Barba, 15 Ciko, 16 De Paoli, 17 Franchini, 18 Gamba, 19 Orfei, 20 Sali, 21 Sciacca, 23 Sottini, 24 Trapletti, 25 Delcarro.

Allenatore: M. Zaffaroni

Inter U23: 1 Melgrati (12 Raimondi 46'); 15 Stante (17 Donato 60'), 19 Prestia, 3 Jakirovic (24 Re Cecconi 46'); 2 Aidoo (18 Amerighi 46'), 7 Kaczmarski (6 Cerpelletti 46'), 8 Fiordilino (14 Bovo 60'), 5 Milani (13 Rocca 46'); 9 Agbonifo (16 Venturini 68'), 20 Mancuso (11 Franchi 46'), 23 Matarrese (22 Zuberek 60').

A disposizione: 21 Costante, 4 Breda.

Allenatore: S. Vecchi

Arbitro: Manzini

Assistenti: Gobbo - El Mottaki