L'Inter U23 conosce il proprio cammino nel campionato di Serie C. Dopo essere stata inserita nel Girone C, tradizionalmente considerato il raggruppamento più impegnativo e competitivo della categoria, la formazione nerazzurra ha scoperto anche il calendario della nuova stagione. L'esordio sarà subito di quelli che mettono alla prova. Nella prima giornata di campionato, infatti, l'Inter U23 sarà impegnata il 23 agosto in trasferta sul campo del Catania, una delle piazze più calde e prestigiose dell'intera Serie C. Un debutto in Sicilia che rappresenterà immediatamente un banco di prova importante per la giovane squadra nerazzurra.L'inserimento nel Girone del sud ha già fatto discutere nelle scorse settimane. Il raggruppamento meridionale è storicamente caratterizzato da trasferte lunghe, stadi molto calorosi e avversarie ricche di tradizione e ambizione. Per una squadra composta prevalentemente da giovani talenti, sarà un'occasione di crescita sotto ogni punto di vista, sia tecnico che caratteriale.

Alla seconda giornata l'Inter ospita l'Altamura, alla teza va a Picerno, alla quarta in casa con la Casertana.

In allegato il calendario completo