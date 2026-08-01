Mentre aumentano e spesso si contraddicono le voci sul futuro di Cristian Romero, con l'Inter che continua a lavorare sul suo possibile arrivo, il manager del Tottenham, Roberto De Zerbi, è stato stuzzicato sull'argomento in conferenza stampa ma se l'è cavata con nonchalance senza fornire troppi spunti: "Ho mandato un messaggio a Cuti ieri per pianificare il suo ritorno a Londra. Non per il calciomercato. Non è compito mio. So che ci sono molte soluzioni sul mercato dei trasferimenti".

Sezione: Focus / Data: Sab 01 agosto 2026 alle 14:52
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.