Mentre aumentano e spesso si contraddicono le voci sul futuro di Cristian Romero, con l'Inter che continua a lavorare sul suo possibile arrivo, il manager del Tottenham, Roberto De Zerbi, è stato stuzzicato sull'argomento in conferenza stampa ma se l'è cavata con nonchalance senza fornire troppi spunti: "Ho mandato un messaggio a Cuti ieri per pianificare il suo ritorno a Londra. Non per il calciomercato. Non è compito mio. So che ci sono molte soluzioni sul mercato dei trasferimenti".