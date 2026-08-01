Uno dei recenti fatti di cronaca che sta facendo più discutere e divedere, anche politicamente, è la situazione di Ceuta, con l'arrivo nella cittadina spagnola dei tanti migranti provenienti dal Marocco. Un commento, anche un po' a sorpresa, è arrivato da chi non ti aspetti, ovvero Mario Balotelli, che in una storia sui propri social ha commentato: "Ceuta? Di sangue o su carta: Italia agli italiani. Europa agli europei. Africa agli africani. Punto".