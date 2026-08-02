All'indomani del test di lusso vinto ai rigori a spese del Manchester City, a Hong Kong, l'Inter è scesa in campo per la prima seduta di allenamento in quel di Perth, nel tardo pomeriggio australiano, qualche ora dopo il suo sbarco in città. Dove, fuori dall'hotel, è stata accolta calorosamente, con applausi e cori, da oltre cento tifosi nerazzurri. Si tratta del primo allenamento per Barella e compagni in vista del derby amichevole contro il Milan di mercoledì prossimo. Due giorni dopo, sempre a Perth, sarà la volta del derby d'Italia.