All'indomani del test di lusso vinto ai rigori a spese del Manchester City, a Hong Kong, l'Inter è scesa in campo per la prima seduta di allenamento in quel di Perth, nel tardo pomeriggio australiano, qualche ora dopo il suo sbarco in città. Dove, fuori dall'hotel, è stata accolta calorosamente, con applausi e cori, da oltre cento tifosi nerazzurri. Si tratta del primo allenamento per Barella e compagni in vista del derby amichevole contro il Milan di mercoledì prossimo. Due giorni dopo, sempre a Perth, sarà la volta del derby d'Italia. 

Sezione: Focus / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 16:30 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.