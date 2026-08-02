Tomas Palacios è stato protagonista di una serata dai due volti con la maglia dell’Estudiantes. Il difensore argentino ha segnato il gol del 3-0 contro il Defensa y Justicia, sfida valida per il terzo turno del Torneo Clausura 2026, ma poco dopo ha vissuto momenti di apprensione.Il classe 2003, di proprietà dell’Inter e in prestito al club argentino fino a fine gennaio, aveva trovato una rete importante dopo una prima esperienza in nerazzurro con poco spazio a disposizione. Acquistato nell’estate del 2024 per 6,5 milioni di euro più bonus, a Milano ha collezionato meno di mezz’ora complessiva prima del ritorno in Argentina. La paura è arrivata al 24’ della ripresa, quando Palacios è caduto male dopo un contrasto con un avversario. Il difensore si è subito portato le mani al ginocchio destro ed è apparso molto dolorante, tanto da uscire dal campo quasi in lacrime e in barella. Lo staff medico ha effettuato i primi controlli sull’articolazione, mentre il tecnico Alexander Medina ha inserito Ramiro Funes Mori al suo posto. Con il passare dei minuti, però, la situazione è risultata meno grave del previsto: il dolore sarebbe stato causato da una contusione alla caviglia, scongiurando così un infortunio più serio.

Le dichiaraizoni di Palacios

Il difensore argentino dopo il brutto spavento ha voluto tranquillizare i tifosi cosi: "Fisicamente sto bene, è stato solo un brutto spavento, sto già pensando al futuro", ha dichiarato poi alla stampa locale, quindi si prevede che sarà disponibile per la partita di mercoledì contro il Boca Juniors.