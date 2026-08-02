L'obiettivo prioritario dell'Inter, a un mese dalla fine del mercato, resta quello di rinforzare le fasce, per stessa ammissione di Cristian Chivu. Che ieri, dopo l'amichevole di lusso vinta contro il Manchester City ai rigori, ha parlato della necessità di aggiungere un altro elemento alla batteria degli esterni avendone a disposizione 'tre e mezzo', per usare le sue parole. Dove il 'mezzo' è Carlos Augusto, che il tecnico vede però meglio come terzo di difesa. Non è un caso che, come spiega Sky Sport, la dirigenza nerazzurra in questo momento stia facendo delle valutazioni su questo ruolo. Senza accantonare il discorso relativo al difensore centrale, legato all'uscita eventuale di Benjamin Pavard: il nome da tenere ben presente è sempre quello di Cristian Romero, il cui ingaggio comporterebbe un investimento importante, tra costo del cartellino e dell'ingaggio.