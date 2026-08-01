Situazione delicata. La definisce così la Gazzetta dello Sport quella relativa al ruolo di esterno destro vacante in casa nerazzurra. Un giocatore che doveva inizialmente essere Marco Palestra, poi Anan Khalaili e oggi sembra non essere più una priorità, visto che attualmente la dirigenza sta lavorando su Cristian Romero, difensore e Curtis Jones, centrocampista.

Oggi, dopo l'amichevole vinta ai rigori dall'Inter contro il Manchester City a Hong Kong, Cristian Chivu ha fatto chiarezza sulla sua visione della rosa, in cui Carlos Augusto viene preferito come braccetto sinistro nei tre dietro più che come esterno. Ergo, come il tecnico ha sottolineato, è chiaro come con i soli Andy Diouf, Federico Dimarco e Luis Henrique manchi un laterale, potenzialmente titolare a destra.

“Manca un esterno, è chiaro anche a voi. Il mercato è lungo e bisogna scegliere bene”, le parole di Chivu, che ha valutato la prestazione tra luci e ombre di Diouf e quella sotto tono di Luis Henrique contro i Citizens. Al momento c’è una situazione di studio. La trattativa per Djed Spence s'è raffreddata parecchio e la dirigenza non sembra avere un nome già pronto per rinforzare la batteria di esterni.