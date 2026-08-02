Il Mancini-bis si prepara a entrare nel vivo. L'allenatore jesino è pronto a tornare sulla panchina dell'Italia e nei prossimi giorni dovrebbe essere reso noto il suo staff per il secondo incarico in azzurro della sua carriera. Diversi i nomi che in queste ore stanno circolando, con Tuttomercatoweb che ha ricostruito la situazione.

Lo staff di Mancini: ci sarà Maccarone

Roberto Mancini avrà al suo fianco Massimo Maccarone, nome di cui si è parlato anche nei giorni scorsi e sempre più vicino a diventare parte dell'equipaggio guidato dall'allenatore ex Inter e Manchester City. Maccarone conosce bene Mancini, avendolo seguito in Medio Oriente sulla panchina dell'Al-Sadd, squadra qatariota dove il tecnico marchigiano ha vissuto la sua ultima esperienza professionale.

Presenti, sempre secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, Antonio Gagliardi e Giacomo Ceci. Gagliardi, capo match analyst della Nazionale campione d'Europa nel 2021, è diventato in seguito collaboratore di vari allenatori in alcune realtà di primo livello: Juventus, Parma e Iran, tra le altre. Ceci invece è stato preparatore atletico dell'Al-Sadd con Mancini dopo due esperienze con la Reggiana e il Bologna. Preparerà i portieri Marco Roccati, il match analyst invece sarà Christian Venturini.