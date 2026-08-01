Si conclude nel migliore dei modi il ritiro dell'Inter Women in Trentino-Alto Adige. Dopo una settimana di allenamenti in Val di Pejo, le nerazzurre hanno affrontato e battuto il Como 1907 nella seconda amichevole della loro pre-season. Il match, giocato al Centro Sportivo Comunale di Mezzana, ha visto le ragazze di Sassarini trionfare 1-4 con la doppietta di Raphino e le reti di Bartoli e Paz, al termine di una gara che si è giocata in due tempi da quaranta minuti.

Sono state le lariane a passare in vantaggio in apertura con il gol dell'ex di Tessa Wullaert, che ha sbloccato il match dopo 9 minuti, ma la reazione nerazzurra è stata immediata: nel giro di tre minuti, tra il 16' e il 19', la squadra di Sassarini ha ribaltato la situazione grazie alle reti di Raphino su assist di Glionna e di Bartoli di testa su azione di corner. Proprio Glionna è stata molto cercata nel primo tempo, e dalle sue iniziative sono nate diverse situazioni pericolose: la spinta nerazzurra produce il gol dell'1-3, con Raphino che firma la sua doppietta personale a un minuto dall'intervallo. Nella ripresa arrivano diverse sostituzioni e la partita perde ritmo, ma nel finale arriva la quarta rete dell'Inter con un colpo di testa di Paz, entrata al 63' proprio al posto di Raphino.

IL TABELLINO

Reti: 9’ Wullaert (C), 16’ e 39’ Raphino (I), 19’ Bartoli (I), 71’ Paz (I)

Como 1907: 2 Durante (30 Shore 46'); 16 Aigbogun (24 Pittaccio 46' (7 Haavi 70')), 6 Eriksen (dal 18’ 2T Boquete), 14 Menayo (8 Freja 46') , 26 Wiankowska; 17 Conc, 21 Colombo, 10 Xhemaili; 11 Moraca, 33 Wullaert (18 Picchi 46'), 7 Haavi (3 Veritti 46'). A disposizione: 22 Guidi. Allenatore: Selena Mazzantini

Inter: 1 Runarsdottir; 33 Bartoli (15 Gomez Garcia 63'), 4 Van Diemen (28 Verrini 77'), 5 Andres (46 Bressan 48'), 14 Robustellini (22 Schough 63'); 16 Tomasevic (8 Vilhjalmsdottir 63'), 10 Magull (21 Tomaselli 63'), 11 Le Bihan (6 Santi 63'); 18 Glionna (29 Giudici 77'), 7 Bugeja (9 Polli 63'), 26 Raphino (19 Paz 63'). A disposizione: 12 Forcinella, 24 Milinkovic, 44 Consolini, 99 Belli. Allenatore: David Sassarini