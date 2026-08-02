Sono giorni intensi in casa Inter, con la dirigenza al lavoro per definire diverse operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Tra i nomi destinati a tenere banco c'è quello di Kristjan Asllani, centrocampista albanese che potrebbe lasciare Milano nel corso di questa sessione estiva. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l'Hull City avrebbe manifestato un concreto interesse per il classe 2002, individuato come rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Il club inglese starebbe valutando la possibilità di acquisire il giocatore con la formula del prestito, ma la posizione dell'Inter sarebbe piuttosto chiara.

La società nerazzurra, infatti, sarebbe disposta ad aprire alla cessione di Asllani soltanto a determinate condizioni. L'idea dell'Inter è quella di inserire un obbligo di riscatto e non una semplice opzione d'acquisto, così da avere la certezza di monetizzare dalla partenza del centrocampista al termine della stagione. Arrivato dall'Empoli con grandi aspettative, il classe 2002 ha mostrato qualità tecniche e visione di gioco, ma nelle ultime stagioni ha trovato poco spazio, complice la forte concorrenza a centrocampo. Per questo motivo, una nuova esperienza potrebbe rappresentare la soluzione migliore sia per il calciatore sia per il club, che punta a fare cassa e a liberare spazio per eventuali nuovi innesti.Al momento la trattativa è ancora nelle fasi iniziali e resta da capire se l'Hull City deciderà di soddisfare la richiesta dell'Inter, trasformando il prestito in un'o perazione con obbligo di riscatto. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se il futuro di Kristjan Asllani sarà ancora in Italia oppure in Inghilterra.