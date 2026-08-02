L’Inter supera il Manchester City ai rigori e mostra nuovi progressi nella preparazione estiva. Tra i migliori della squadra di Cristian Chivu secondo Tuttosport spiccano Yann Bisseck e Aleksandar Stankovic, entrambi premiati con un 7. Schierato al centro della difesa, Bisseck regge il confronto con un attacco molto fisico e interviene più volte quando l’Inter si abbassa nella ripresa. Prestazione convincente anche per Stankovic, sempre più sicuro nella gestione del pallone e capace di cambiare gioco con precisione. Il giovane centrocampista partecipa inoltre all’azione del gol nerazzurro. Molto bene anche Pavard, autore della rete del pareggio e di una prova complessivamente solida. Dimarco confeziona l’assist e conferma la propria pericolosità offensiva.

Provedel para un rigore

Martinez non appare impeccabile sul gol del City e mostra ancora qualche difficoltà nel gioco con i piedi. Positivo invece l’esordio di Provedel, che resiste agli assalti avversari e para un rigore a Nico.

Diouf soffre Semenyo

Le principali difficoltà arrivano sulla fascia destra. Diouf si propone bene quando attacca, ma in fase difensiva viene ripetutamente superato da Semenyo, protagonista anche nell’azione del vantaggio inglese. Frattesi spreca una buona occasione e si fa respingere il rigore da Donnarumma, dando ancora l’impressione di essere condizionato dalle voci di mercato. Poco incisivi anche Esposito e Iddrissou, mentre Lavelli mostra personalità segnando il penalty decisivo. Chivu merita 6,5: l’Inter cresce, vince ancora e continua a ricevere risposte interessanti dai giovani.