Oltre cento tifosi australiani hanno riservato un'accoglienza speciale all'Inter di Cristian Chivu, al suo arrivo in hotel, a Perth, la città che ospiterà le sfide amichevoli che vedranno impegnati i campioni d'Italia contro Milan e Juve, rispettivamente il 5 e 8 agosto.

Secondo quanto raccontato da West Australian, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi sono stati i giocatori che hanno ricevuto l'ovazione più calorosa, con tanto di cori personalizzati intonati dai presenti. "Quando la squadra è stata fatta entrare nella hall, i tifosi hanno bussato con forza alle porte chiuse dell'hotel e hanno continuato a cantare per i loro beniamini", si legge.