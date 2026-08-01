Svolta nella trattativa tra l’Inter e il Tottenham per Cristian Romero. Secondo quanto riferito da ESPN Argentina attraverso il giornalista Leo Paradizo, i due club avrebbero raggiunto un accordo verbale per il trasferimento del difensore sulla base di 40 milioni di euro. La notizia confermerebbe i progressi registrati nelle ultime settimane. L’Inter aveva già avviato contatti diretti con gli Spurs e con l’entourage del centrale argentino, individuato come uno dei principali rinforzi per completare la nuova difesa di Cristian Chivu. Anche Piero Ausilio aveva confermato pubblicamente l’esistenza della trattativa.

La richiesta iniziale del Tottenham si aggirava intorno ai 50 milioni, mentre la società nerazzurra puntava a chiudere l’operazione per circa 40 milioni, eventualmente attraverso una parte fissa accompagnata da bonus.

🚨 ACUERDO DE PALABRA ENTRE TOTTENHAM E INTER POR CUTI ROMERO.



La información de @leoparadizo. pic.twitter.com/khPFyVqHxN — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 31, 2026

Manca ancora l’accordo con Romero

L’intesa verbale tra le società non rappresenta però la conclusione definitiva dell’affare. Secondo la stessa ricostruzione proveniente dall’Argentina, resterebbe infatti da trovare l’accordo completo con Romero, che non avrebbe ancora dato il proprio via libera finale al trasferimento. L’Inter dovrà quindi definire ingaggio, durata del contratto e bonus con il difensore. L’arrivo a parametro zero di John Stones permette comunque alla dirigenza di condurre i colloqui senza fretta. In attesa di possibili svolte nei prossimi giorni, intanto, l'Inter sembrerebbe aver superato uno degli scogli più insidiosi.