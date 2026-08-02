Con l'inizio di agosto, il calciomercato è entrato nella sua fase più calda, compreso quello che riguarda i club italiani. "Finalmente sembra muoversi qualcosa - ha detto lo storico dirigente Giorgio Perinetti a TMW -. Vedo Juve e Roma attive, darei l’Oscar del mercato al Como e alla Fiorentina. A quest'ultima non tanto per gli acquisti quanto per aver affidato i giovani della Primavera ad un ottimo allenatore esperto come Andreazzoli”.

Parlando del 'caso' Sebastiano Esposito scoppiato a Cagliari, Perinetti ha aggiunto: "Sono diatribe che nascono, certamente eclatanti. Le dichiarazioni sono forti, vedremo le reazioni. A differenza di Zaniolo qui credo che si vada verso l’addio".