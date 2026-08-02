Con l'inizio di agosto, il calciomercato è entrato nella sua fase più calda, compreso quello che riguarda i club italiani. "Finalmente sembra muoversi qualcosa - ha detto lo storico dirigente Giorgio Perinetti a TMW -. Vedo Juve e Roma attive, darei l’Oscar del mercato al Como e alla Fiorentina. A quest'ultima  non tanto per gli acquisti quanto per aver affidato i giovani della Primavera ad un ottimo allenatore esperto come Andreazzoli”. 

Parlando del 'caso' Sebastiano Esposito scoppiato a Cagliari, Perinetti ha aggiunto: "Sono diatribe che nascono, certamente eclatanti. Le dichiarazioni sono forti, vedremo le reazioni. A differenza di Zaniolo qui credo che si vada verso l’addio". 

Sezione: News / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 17:27
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.