Arriva solo ai calci di rigore ma è comunque una vittoria di prestigio oltre che una bella iniezione di fiducia per l'Inter, che supera il Manchester City nell'amichevole di lusso disputata al Kai Tai Stadium di Hong Kong davanti a circa 50 mila persone. Cristian Chivu manda in campo praticamente tutti e ottiene risposte interessanti, così come lo stesso Enzo Maresca che può ritenersi soddisfatto per la prestazione dei suoi soprattutto nella ripresa. Anche perché a entrambe le squadre mancavano diversi giocatori chiave, ancora in vacanza post-Mondiale. Ovviamente ci sono meccanismi da sistemare e gambe da alleggerire, ma è normale sia così. Le due contendenti si affrontano a viso aperto e creano diverse occasioni. In gran forma è soprattutto Semenyo, che punta costantemente Diouf e al 14' lo lascia sul posto per l'assist vincente a Mubama, solo davanti alla porta ormai vuota. L'Inter non gioca male, Stankovic dispensa lanci a lunga gittata e apre il gioco, dando il la all'azione che porta al pareggio di Pavard (14'), frutto soprattutto dell'insistenza di Dimarco. In linea di massima è l'equilibrio a farla da padrone, quindi il pareggio è un risultato corretto.

Nella ripresa l'avvio propositivo dei nerazzurri, che hanno una ghiotta palla gol con Mosconi, lascia intendere un andamento diverso ma alla lunga i cambi del City e la loro freschezza fanno la differenza e costringono la squadra di Chivu a una lunga e strenua fase difensiva, con il 18enne McAidoo sugli scudi: letteralmente imprendbile, l'esterno crea una serie infinita di occasioni, sfiorando il colpo grosso più volte e arrivando a centrare il palo. Una traversa anche per Ait-Nouri e un paio di salvataggi sulla linea di Stankovic ed Esposito dipingono un quadro che sembra destinato a premiare gli inglesi, che però prima del 93' non riescono a sfondare. Si va così ai calci di rigore e più della bravura di Donnarumma alla lunga fanno la differenza gli errori degli inglesi, che segnano solo un rigore su quattro calciati. Troppo poco per sperare di vincere.

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IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-INTER 2-4 D.C.R.

Marcatori: 14' Mubama (MC), 20' Pavard (I)

MANCHESTER CITY ( 4-2-3-1): 25 Donnarumma; 82 Lewis, 45 Khusanov, 24 Gvardiol (22 Reis 46'), 91 Mfuni (56 McAidoo 46'); 8 Kovacic (14 Nico Gonzalez 46'), 4 Reijnders (21 Ait-Nouri 46'); 42 Semenyo (71 Sangare 69'), 47 Foden (30 Echeverri 69'), 26 Savinho (61 Braithwaite 78'), 67 Mubama (89 Alleyne 46)'. A disposizione: 13 Bettinelli, 84 Wint, 92 Chabot, 40 Monga, 63 Mukasa, 68 Alleyne, 75 Samba, 81 Heskey, 89 Henderson-Hall, 93 Parker. Allenatore: Enzo Maresca

INTER (3-5-2): 1 Martinez (49 Provedel 60'); 28 Pavard (46 Bovio 69'), 31 Bisseck (56 Maye 78'), 30 Carlos Augusto (54 Marello 68'); 17 Diouf (11 Luis Henrique 46'), 23 Barella (16 Frattesi 46'), 5 Stankovic (58 Topalovic 60'), 22 Mkhitaryan (7 Zielinski 46'), 32 Dimarco (95 Bastoni 46'); 94 Esposito (53 Lavelli 67'), 52 Iddrissou (48 Mosconi 46'). A disposizione: 12 Di Gennaro, 60 Farronato, 8 Sucic, 14 Bonny, 20 Calhanoglu. Allenatore: Cristian Chivu

Ammoniti: Stankovic 56'

Recuperi: 1'. 3'

Arbitro: Tam Ping Wun.

Assistenti: Chow Chun Kit, LAM Cheuk Hong.

Quarto ufficiale: Lau Fong Hei.

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RIVIVI IL LIVE

CALCI DI RIGORE

AIT-NOURI ALTO!

ZIELINSKI GOL!

KHUSANOV PALO!

FRATTESI PARATO!

NICO GONZALEZ PARATO!

MOSCONI GOL!

ECHEVERRI GOL!

LAVELLI GOL!

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93' - Fischio finale, si va ai calci di rigore.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

88' - Ancora Provedel, attento sul contro cross del sollito McAidoo.

86' - MCAIDOO! Riecco il 18enne esterno, calcia ma trova la respinta di Provedel!

84' - BOVIO! Dal nulla l'Inter crea una grande occasione e il difensore, sul cross di Frattesi, calcia quasi a botta sicura trovando però una respinta!

83' - Ammonizione per Khusanov che entra duro su Mosconi.

82' - MCAIDOO! Ancora tentativo dalla solita posizione, forte ma non preciso!

80' - MCAIDOO! Un altro spunto partendo da destra, sinistro angolato e palo!

79' - MCAIDOO! L'esterno è scatenato, altra iniziativa con sinistro a giro che finisce fuori.

78' - Esce Bisseck, entra Maye. Nel City esce Savinho per Heskey.

77' - SAVINHO! Il brasiliano manda alto un sinistro dal limite dell'area.

70' - LEWIS! Bello spunto nel cuore dell'area, ma tiro debole tra le braccia di Provedel.

69' - Fuori Foden e Semenyo, dentro Echeverri e Sangaré.

68' - Fuori Esposito, dentro Lavelli. Fuori Carlos Augusto, dentro Marello. Fuori Pavard, dentro Bovio.

66' - AIT-NOURI! Sinistro in acrobazia che sbatte sulla traversa. L'azione prosegue e Provedel para sul destro non irresistibile di Lewis.

65' - BISSECK! Il tedesco salva sull'assist di McAidoo per il liberissimo Semenyo!

60' - Dentro Topalovic, fuori Stankovic. Dentro Provedel, fuori Martinez. Nico Gonzalez calcia da fuori ma non trova la porta.

55' - Cartellino giallo per Stankovic che trattiene Savinho a centrocampo impedendogli di creare una ghiotta occasione.

52' - Momento critico per l'Inter: gli inglesi attaccano e prima Stankovic e poi Esposito salvano su conclusioni a botta sicura. McAidoo poi non sfrutta un errore di Martinez.

49' - LEWIS! Il terzino calcia dal limite dell'area ma manda altissimo!

47' - MOSCONI! Il nuovo entrato si avventa con un sinistro al volo sul cross di Frattesi ma manda alto!

46' - Subito errore del City e per poco Stankovic non ne approfitta!

14.32 - Inizia il secondo tempo, tanti volti nuovi sul rettangolo di gioco. Fuori Diouf, Mkhitaryan, Dimarco e Iddrissou, dentro Luis Henrique, Zielinski, Bastoni, Mosconi e Frattesi. Nel City dentro Ait-Nouri, Nico Gonzalez, McAidoo e Reis, fuori Mfuni, Gvardiol, Kovacic e Mubama.

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Primo tempo gradevole tra Manchester City e Inter al Kai Tak Stadium di Hong Kong, nella prima amichevole di lusso del tour internazionale dei nerazzurri. Le due squadre, ovviamente senza parecchi giocatori causa vacanze post-Mondiale, hanno mostrato cose interessanti ma anche qualche imprecisione di troppo dovuta soprattutto al carico della preparazione atletica. In compenso le occasioni da rete non sono mancate, così come alcune prestazioni individuali di rilievo, come quella di Semenyo che ha ispirato, lasciando sul posto Diouf, la rete del vantaggio dei Citizens a firma Mubama. Un gol che punisce oltre modo l'approccio dei nerazzurri, bravi a cambiare campo con frequenza grazie al preciso Stankovic, che dà il la all'azione insistita che porta al pari di Pavard, servito da Dimarco. Semenyo continua a fare quello che vuole, sottolineando le difficoltà difensive di Diouf che però nell'altra metà campo regala al pubblico ottime iniziative personali. Nel complesso prevale l'equilibrio e il pareggio è corretto.

47' - Duplice fischio da parte del signor Tam Ping Wun e squadre negli spogliatoi.

45' - Super spunto di Savinho a destra, cross nel cuore dell'area e la difesa nerazzurra sbroglia in qualche modo. Assegnato un minuto di recupero.

35' - Bella uscita di Donnarumma che toglie dalla testa di Iddrissou un cross pennellato di Barella.

31' - DIMARCO! L'esterno, momentaneamente in posizione centrale, calcia da fuori area ma troppo centralmente: comodo Donnarumma.

25' - DIOUF! Numero del francese che salta un avversario, va sul fondo e viene chiuso all'ultimo secondo!

23' - STANKOVIC! Galoppata del centrocampista dopo la sponda di Iddrissou e destro da dentro l'area che Donnarumma devia in corner!

IL GOL: Stankovic allarga benissimo per Dimarco, sul cross interviene Donnarumma, la palla torna all'esterno che la rimette in area e trova il destro del francese!

20' - GOOOOOL! PAVARD TROVA IL PAREGGIO PER L'INTER!

18' - SEMENYO! Altro numero dell'attaccante che salta tre avversari e costringe Martinez alla grande parata!

IL GOL: Semenyo scatenato, lascia Diouf sul posto e serve in area un pallone solo da depositare in rete.

14' - GOL DEL MANCHESTER CITY! MUBAMA APPOGGIA IN RETE FACILMENTE!

10' - REIJNDERS! Destro da fuori area dell'olandese, Martinez para a terra.

7' - Brutta entrata di Mubama su Dimarco che rimane a terra dolorante qualche secondo.

5' - STANKOVIC! Colpo di testa fuori del serbo sul secondo palo su corner di Dimarco.

3' - ESPOSITO! L'attaccante si allunga sulla sponda di Iddrissou ma non trova la porta! Azione comunque viziata da fuorigioco.

13.32 - Partiti! Primo pallone al Manchester City.

13.31 - Squadre pronte al fischio d'inizio.

13.27 - Dopo lo spettacolo di presentazione, le due squadre fanno il loro ingresso in campo al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Tasso di umidità del 91%.