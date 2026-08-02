Il Milan prosegue la preparazione in Australia in vista dell’amichevole contro l’Inter. Ruben Amorim sta aumentando il lavoro tattico e ha scelto di programmare le sedute intorno a mezzogiorno per abituare la squadra agli orari delle prossime partite contro i nerazzurri a Perth e il Chelsea a Giacarta. Le indicazioni più importanti riguardano Gonçalo Ramos e Rafael Leao. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i due portoghesi hanno lavorato con il gruppo per il secondo giorno consecutivo, mostrando una condizione già discreta.

Ramos verso il debutto con il Milan

L’ex centravanti del Paris Saint-Germain potrebbe trovare i primi minuti con la maglia rossonera proprio contro l’Inter. La decisione definitiva spetterà ad Amorim, che dovrà valutare attentamente i carichi di lavoro e le condizioni complessive della rosa. Gila è ancora alle prese con un problema muscolare alla coscia destra accusato contro il Celtic, mentre Ricci è stato rallentato da una tonsillite. Nkunku, invece, ha recuperato dopo una botta.

Leao tra campo e mercato

Anche Leao dovrebbe essere utilizzato nel derby amichevole. Per l’attaccante portoghese, però, la sfida rappresenterà inevitabilmente anche una vetrina di mercato. Galatasaray e Fenerbahçe continuano a seguirlo, con quest’ultimo pronto a presentare una seconda proposta. Il Milan non intende comunque prendere in considerazione offerte inferiori ai 50-60 milioni di euro.

Amorim prepara il derby

Dopo una mezza giornata di riposo concessa alla squadra, il programma prevede un allenamento facoltativo di scarico tra piscina e palestra. L’obiettivo è arrivare al confronto con l’Inter con più brillantezza e con Ramos e Leao finalmente pronti a entrare in scena.