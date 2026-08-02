Il futuro di Francesco Pio Esposito sarà ancora all’Inter. Dopo una stagione positiva, impreziosita dal contributo offerto nelle vittorie dello Scudetto e della Coppa Italia, il giovane attaccante è pronto a consolidare ulteriormente il proprio legame con il club nerazzurro. A confermare la volontà condivisa di proseguire insieme è stato il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Sportitalia: "Pio rimane all’Inter, vuole rimanere all’Inter, vogliamo tutti che rimanga all’Inter e l’Inter vuole che rimanga", ha dichiarato Giuffredi, escludendo qualsiasi scenario di mercato differente. Il centravanti ha convinto la società attraverso prestazioni, crescita e disponibilità, confermando la bontà della decisione di trattenerlo a Milano e inserirlo stabilmente nella rosa della prima squadra.

Trattativa serena per l’adeguamento

Le parti stanno discutendo un rinnovo accompagnato da un adeguamento dell’ingaggio. "Si sono resi tutti disponibili a trattare il rinnovo. Ne stiamo parlando con grande serenità perché c’è un club molto serio dall’altra parte", ha aggiunto il procuratore. Non sembrano esserci particolari ostacoli, ma soltanto la necessità di rispettare i tempi tecnici della negoziazione. Giuffredi ha concluso esprimendo piena fiducia: "Nei tempi dovuti si chiuderà il rinnovo di Pio, senza nessun dubbio".