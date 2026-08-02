"Mi è piaciuto tutto. Sul mio telefono ho letto "Un Madrid dai due volti". Era un Madrid dai tre volti: fresco, stanco ed estremamente stanco". Così José Mourinho commentando il primo test dell'estate del Real Madrid, che ieri ha pareggiato 2-2 contro la Fiorentina.

"La squadra fresca ha giocato molto bene, e il punteggio di 2-1 all'intervallo era decisamente troppo stretto - ha proseguito il portoghese parlando con Rea Madrid TV -. Il primo tempo è stato di altissima qualità; avremmo potuto facilmente essere 3-0 o 4-0. Nel secondo tempo, la partita si è fatta più fisica contro una squadra tipicamente italiana, fisicamente imponente. Ci hanno messo un po' di pressione, e il secondo volto ha iniziato a emergere all'inizio del secondo tempo".

A proposito dell'esordio assoluto con i blancos di Denzel Dumfries, lo Special One ha ricavato buoni spunti, soprattutto dal punto di vista atletico: "Lui ed Endrick si sono allenati per tre giorni e hanno giocato più di 70 minuti: hanno fatto uno sforzo fantastico che, per me, significa voler dare il massimo - le parole dell'ex tecnico dell'Inter -. Mi è piaciuto tutto. Ringrazio Grosso per l'allenamento che ci ha fatto fare, che è stato ottimo".