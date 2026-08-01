Nel giro di poche ore si è scatenato un vero e proprio polverone in casa Cagliari. Riepilogando: nel corso della giornata odierna, Sebastiano Esposito - appena ceduto dall'Inter a titolo definitivo visto il riscatto da parte degli isolani - ha lasciato il ritiro dei sardi a Ponte di Legno (Brescia) senza che - a detta della società rossoblù - vi sia stata alcuna autorizzazione in merito. L'agente del diretto interessato Mario Giuffredi, al contrario, ha dichiarato a TuttoCagliari.it come l'abbandono del ritiro fosse stato ampiamente concordato con lo staff sulla base di un permesso valido fino al 5 agosto. A prescindere dalla bontà delle ragioni dell'una e dell'altra parte, la società di Tommaso Giulini sembrerebbe aver deciso di guardarsi altrove e chiudere il capitolo Esposito.

Il Cagliari si guarda intorno e l'Inter osserva interessata

I sardi non sembrano voler perdere tempo in chiacchere e, consci del fatto che questa spaccatura con Esposito possa risultare insanabile, vorrebbero mettere subito a segno un acquisto "riparatore". Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società isolana avrebbe effettuato i primi sondaggi per il prestito di Vasilije Adzic, centrocampista offensivo montenegrino di proprietà della Juventus. Qualora dovesse realmente concretizzarsi l'avvicendamento tra il giocatore napoletano e il classe 2006 di scuola bianconera, a leccarsi i baffi sarebbe anche l'Inter. Difatti, in caso di cessione di Sebastiano Esposito, il club meneghino si vedrebbe riconosciuta una cospicua percentuale sulla rivendita: più nello specifico, si parla del 40% dell'incasso totale. Questo permetterebbe alla dirigenza di viale Liberazione di mettere a referto una nuova - ipotetica e indefinita - entrata da dirottare sul mercato.